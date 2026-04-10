Nel 2025, l’Italia ha rilasciato autorizzazioni all’export di armi per un valore di circa 9,164 miliardi di euro, segnando un aumento del 19% rispetto all’anno precedente. Si tratta del dato più alto mai registrato nel settore, portando il totale delle autorizzazioni rilasciate nel paese a superare i 9 miliardi di euro. Questa crescita rappresenta un record storico nel commercio militare italiano.

9,1 miliardi. È questo il nuovo primato dell’Italia nel commercio delle armi: autorizzazioni all’export per 9,164 miliardi di euro nel 2025, con un aumento del 19% rispetto all’anno precedente. Il dato emerge dalla Relazione annuale prevista dalla Legge 18590 trasmessa al Parlamento nei giorni scorsi, anche se il documento non compare ancora sui siti istituzionali di Camera e Senato. Record su record: nel 2024 si era già registrato un +25% sull’anno precedente, e nel quadriennio 2022-2025 le autorizzazioni individuali segnano un +87% complessivo. Le stime del Sipri, l’Istituto svedese di ricerche sulla pace, certificano un +157% nell’ultimo quinquennio: l’Italia è oggi al sesto posto globale degli esportatori di armamenti, dal decimo che era nel periodo 2016-2020, con il 5,1% del mercato mondiale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Export militare, Italia da record: 9,1 miliardi di autorizzazioni alla vendita di armi all’estero nel solo 2025

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