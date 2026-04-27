La corsa agli armamenti non ha fine | a livello globale superati i 2.800 miliardi di dollari in armi in crescita del 2,7% rispetto all’anno precedente

La spesa mondiale per armi ha superato i 2.800 miliardi di dollari, registrando un aumento del 2,7% rispetto all’anno precedente. La crescita è stata influenzata dai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, che hanno portato a un incremento degli acquisti e delle forniture militari a livello internazionale. La corsa agli armamenti continua senza segni di rallentamento, con i dati che evidenziano una tendenza alla crescita costante negli ultimi anni.

Complici le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, torna a crescere la spesa globale per gli armamenti. Secondo i dati ufficiali diffusi dallo Stockholm International Peace Research Institute nel rapporto “Trends in World Military Expenditure 2025”, nel 2025 si è confermato un trend di crescita “ormai strutturale” e globale degli investimenti militari. Nell’anno appena concluso la spesa militare mondiale ha raggiunto i 2.887 miliardi di dollari, segnando l’undicesimo incremento consecutivo. Rispetto al 2024, l’aumento è stato del 2,9%. Alla luce di questi dati, il peso degli investimenti in armi sale al 2,5% del PIL mondiale. La corsa agli armamenti non ha fine: a livello globale superati i 2.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La corsa agli armamenti non ha fine: a livello globale superati i 2.800 miliardi di dollari in armi, in crescita del 2,7% rispetto all’anno precedente I'm Changing How I Invest My Millions Because of AI (And You Should Too) Notizie correlate Bper registra utile netto di 2,1 miliardi al chiuse il 2025, in crescita rispetto all’anno precedente**Bper chiude il 2025 con un utile netto record di 2,1 miliardi, in crescita rispetto all’anno precedente. Leggi anche: Putin: “Nel 2025 la Russia ha esportato armamenti per 15 miliardi di dollari” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Largo Formentone, un'ora di silenzio per fermare la corsa agli armamenti; Amid an Escalating Arms Race in Space with Russia and China, Is the U.S. Falling Behind?; Asia: accelera la corsa agli armamenti. +681 miliardi di dollari per le armi nel 2025; Palantir: il manifesto che invoca una nuova corsa agli armamenti guidata dall'IA. La corsa agli armamenti non ha fine: a livello globale superati i 2.800 miliardi di dollari in armi, in crescita del 2,7% rispetto all’anno precedenteLa corsa agli armamenti non ha fine: a livello globale superati i 2.800 miliardi di dollari in armi, in crescita del 2,7% rispetto al 2024 ... lanotiziagiornale.it Siamo sull'orlo di una corsa agli armamenti nello spazio?Le voci su un nukes spaziale hanno portato le tensioni geopolitiche in orbita. In una corsa agli armamenti spaziali in escalation con Russia e Cina, gli USA stanno perdendo terreno? esquire.com Agli ottavi di corsa Jannik lascia 5 giochi a Moller e attende ora agli ottavi il vincente di Norrie-Tirante @bmwitalia - facebook.com facebook #MilanJuventus accende la #SerieA con una sfida che può pesare tantissimo nella corsa agli obiettivi stagionali Due big, grande equilibrio e punti pesantissimi in palio: scopri analisi, precedenti e pronostico completo leggendo l’articolo x.com