Altro che isolamento | ecco cosa abbiamo ottenuto da Bruxelles

Bruxelles ha approvato una misura che permette di mantenere aperti alcuni servizi essenziali, nonostante restrizioni e blocchi. La decisione riguarda specifici settori e si applica fino a una data stabilita, senza prevedere proroghe automatiche. Le autorità europee hanno confermato che le nuove regole entreranno in vigore immediatamente e saranno soggette a monitoraggio continuo. La misura è stata adottata dopo consultazioni con le parti interessate, senza modifiche significative rispetto alla proposta iniziale.

Alla fine il risultato è arrivato davvero. E non è un dettaglio tecnico. La decisione della Commissione Ue di ampliare la flessibilità prevista dalla Clausola nazionale di salvaguardia anche al dossier energia, rappresenta l'ultimo tassello di un rapporto che ha visto il governo Meloni ottenere da Bruxelles molto più di quanto i suoi detrattori immaginassero. Il meccanismo consentirà agli Stati di utilizzare fino allo 0,3% del Pil all'anno tra il 2026 e il 2028, con un tetto complessivo dello 0,6% del Pil. Per l'Italia significa uno spazio potenziale compreso tra i 13 e i 14 miliardi di euro da destinare a investimenti strategici senza compromettere il percorso di rientro dei conti pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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