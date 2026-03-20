Niente sospensione dell’Ets ma ok di Bruxelles al decreto bollette | cosa ha ottenuto davvero Giorgia Meloni al Consiglio europeo

Al Consiglio europeo, la premier italiana ha ottenuto il nulla osta di Bruxelles al decreto bollette, senza però ricevere la sospensione dell’Ets, il sistema europeo di scambio di quote di emissione di CO2. La posizione della Commissione europea è stata favorevole all’approvazione del provvedimento italiano, ma non sono state prese decisioni riguardanti la sospensione del sistema di scambio di quote. La discussione sulla questione ambientale è rimasta aperta.

È una vittoria a metà quella incassata da Giorgia Meloni al Consiglio europeo. Nelle settimane precedenti al vertice, la premier aveva rilanciato a gran voce l’ultima battaglia politica del governo italiano: la sospensione dell’ Ets, il sistema europeo di scambio di quote di emissione di CO?. La richiesta, come era facile aspettarsi, non è mai stata davvero presa in considerazione, specialmente dopo che Francia e Germania si sono opposti. Eppure, la presidente del Consiglio è riuscita a tornare in Italia con qualche piccola concessione sul tema del caro energia e delle politiche green europee. La battaglia del governo Meloni contro il Green Deal. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Meloni non ottiene l’alt all’Ets, ma confida «nel sì di Bruxelles al decreto Bollette»La spaccatura dei Ventisette sul tema Ets non fa sfondare al Consiglio europeo la proposta di Giorgia Meloni di una sospensione del meccanismo di... Foto di gruppo a Bruxelles al Consiglio Europeo, Meloni tra Merz e Kaja Kallas – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 In occasione della foto di gruppo a margine del Consiglio Europeo, la Presidente del Consiglio Giorgia... Contenuti utili per approfondire Giorgia Meloni Temi più discussi: Meloni usa la crisi in Medio Oriente per chiedere lo stop dell'ETS, ma è fuori strada; Al via il Consiglio europeo su Iran e competitività, nuovi stop alla richiesta italiana di sospendere l’Ets; Niente accise mobili, Meloni aspetta l'aiuto di Bruxelles; Meloni all’Ue: stop al sistema Ets. I timori per una guerra lunga. Meloni non ottiene l’alt all’Ets, ma confida «nel sì di Bruxelles al decreto Bollette»Via libera del Consiglio a interventi nazionali tarati sulle «specificità» dei singoli Paesi. Ora trattativa con la Commissione. Migranti, recepita la proposta italo-danese di lavorare per scongiurare ... ilsole24ore.com >>>ANSA/Scontro in Ue sugli Ets, von der Leyen apre a Meloni sul dl bolletteLa revisione dell'Ets resta fissata a luglio. Ma lo scontro produce un compromesso che per il momento sembra soddisfare anche l'Italia: Giorgia Meloni infatti incassa una prima apertura al decreto bol ... ansa.it “Vi dico oggi che quando faremo la legge di attuazione della riforma, io voglio mantenere i tre quinti necessari” per votare la lista da cui saranno sorteggiati i membri laici dei due futuri Consigli superiori della magistratura. A tre giorni dal voto, Giorgia Meloni ve - facebook.com facebook Il benzinaio di Giorgia Meloni e il “prezzario irreale”: benzina a 1,59 €. Gerardo Greco commenta ironico: “Arrivano tutti lì fra poco” #lariachetira x.com