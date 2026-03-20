Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese ha dichiarato di aver parlato oggi con Zaniolo, affermando che tutti nel club desideravano che il giocatore partecipasse alla Nazionale. Durante un'intervista ai microfoni di DAZN, Inler ha parlato delle conversazioni avute e ha condiviso le parole rivolte a Zaniolo, in vista della prossima partita contro il Genoa.

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© Calcionews24.com - Udinese, Inler svela: «Abbiamo parlato con Zaniolo oggi, tutti volevamo che andasse in Nazionale. Ecco cosa gli abbiamo detto»

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