Altri 8 beagle sequestrati ad Aptuit ed affidati alle cure della LAV
Otto beagle sequestrati ad Aptuit sono stati affidati alla Lega Anti Vivisezione. Questi cani si aggiungono ai nove già sequestrati un anno fa durante un intervento contro i laboratori della multinazionale farmaceutica. I nuovi animali sono stati presi in custodia e affidati alle cure dell’associazione.
A distanza di un anno dal sequestro che aveva permesso a 9 beagle di uscire dai laboratori della multinazionale veronese del farmaco Aptuit, altri 8 cani sono stati affidati a LAV, la Lega Anti Vivisezione.I beagle sottoposti a sequestro, sottolineano dall'associazione, si aggiungono a tutti gli. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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