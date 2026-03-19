Il Tar del Lazio ha deciso di sospendere temporaneamente le sperimentazioni sui cani beagle condotte nei laboratori Aptuit di Verona. Nel frattempo, in Wisconsin, un gruppo di attivisti ha liberato 23 cani coinvolti in test di laboratorio. La notizia riguarda due eventi distinti legati a pratiche di sperimentazione animale e alle azioni di chi si oppone a queste.

Il Tar del Lazio ha sospeso le sperimentazioni sui beagle presenti nei laboratori Aptuit di Verona. Sugli oltre mille cani rinchiusi da anni nella struttura alle porte della città scaligera la multinazionale farmaceutica non potrà effettuare ulteriori esperimenti farmacologici e tossicologici fino al 26 settembre 2026. “ Rilevato che nel bilanciamento degli interessi, il dolore, la sofferenza, il distress e più in generale i danni alla salute degli animali impiegati nella sperimentazione, in quanto ontologicamente irreparabili, risultano prevalere sulla continuità di un’attività di ricerca che si protrae da anni ”, recita la sentenza del giudice del Tar del Lazio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sperimentazione sui beagle, in Italia il Tar sospende i test alla Aptuit e nel Wisconsin gli attivisti liberano 23 cani

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