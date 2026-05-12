Strade provinciali | affidati i lavori della Rivolese Gatta a caccia di altri 20 milioni

Nei giorni scorsi, è stato completato l’iter di gara da parte di Invitalia, che ha affidato i lavori per la strada provinciale 77, nota come Rivolese, collegando Cerignola e Manfredonia. Si tratta di un intervento inserito nel Cis Capitanata, che riguarda un’arteria considerata strategica per la viabilità locale. La conclusione della procedura apre la strada all’avvio degli interventi di sistemazione e miglioramento della strada.

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