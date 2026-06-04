Alto Adige | nuovi controlli sulle prescrizioni per ridurre le code

In Alto Adige, sono stati avviati controlli più severi sulle prescrizioni mediche per ridurre le code negli ambulatori. I controlli riguardano principalmente esami diagnostici e farmaci specialistici. Il ruolo del medico di famiglia cambierà con nuove regole di autorizzazione, che limiteranno le prescrizioni non necessarie. Le autorità sanitarie hanno comunicato che l’obiettivo è evitare richieste inappropriate e ottimizzare le risorse disponibili.

Quali esami medici subiranno i controlli più severi per ridurre le code?. Come cambierà il ruolo del medico di famiglia nelle nuove prescrizioni?. Perché alcune specialità mediche restano ancora in forte difficoltà?. Quali strategie userà l'azienda per coinvolgere il settore privato accreditato?.? In Breve Ecografie tiroidee e visite dermatologiche raggiungono il 100% e 97% di offerta nel 2025.. Elettromiografie e risonanze colonna crescono rispettivamente all'87% e 68% rispetto al 2023.. Il 43% delle prestazioni ambulatoriali extra avviene di sabato o dopo le ore 17:00.. Neurochirurgia, urologia e cardiologia registrano criticità per carenza di personale specializzato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Le prime pagine dei quotidiani trentini in edicola oggi, mercoledì 27 maggio. La rassegna stampa e le ultime notizie dal Trentino Alto Adige in onda alle 7.18 nel giornale radio regionale (Radio1 Rai) e alle 7.30 a Buongiorno regione (Rai3). x.com