Alto Adige | 171 milioni per le famiglie tra nuovi nidi e incentivi

In Alto Adige sono stati stanziati 171 milioni di euro destinati alle famiglie, destinati principalmente all'apertura di nuovi nidi e a incentivi fiscali per le aziende che offrono supporto ai genitori. La questione riguarda i servizi per i bambini sotto i tre anni e le modalità di accesso agli aiuti fiscali per le imprese che favoriscono la conciliazione tra lavoro e famiglia. Le risorse sono state allocate con l’obiettivo di migliorare le condizioni di assistenza e sostegno alle famiglie nella regione.

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? Domande chiave Come cambieranno i servizi per i bambini sotto i tre anni?. Quali vantaggi fiscali riceveranno le aziende che supportano i genitori?. Chi gestirà concretamente i nuovi fondi per l'assistenza all'infanzia?. Come influirà la revisione della legge sulla gestione del lavoro?.? In Breve Microstrutture infantili passate da 67 nel 2016 a 149 attualmente.. 8 nuovi centri con 200 posti creati quest'anno tramite PNRR.. 40% dei bambini sotto i tre anni riceve assistenza in strutture.. Riduzione IRAP e revisione legge sostegno famiglie prevista entro fine anno.. La Provincia di Bolzano ha stanziato 171,1 milioni di euro per il sostegno alle famiglie nel 2025, puntando su incentivi aziendali e un potenziamento strutturale dei servizi per l’infanzia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alto Adige: 171 milioni per le famiglie tra nuovi nidi e incentivi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sicurezza in Alto Adige: piano per più agenti e nuovi incentivi? Domande chiave Come cambierà la sorveglianza nelle piazze e nei borghi altoatesini? Quali nuovi fondi riceveranno i comuni per potenziare gli... Nuovi nati: in Trentino-Alto Adige già 17.000 famiglie aderiscono al fondo? Punti chiave Quanto denaro può ricevere ogni famiglia per il futuro del bambino? Chi può beneficiare del fondo oltre ai figli biologici? Quali sono... Impianti a fune, in Alto Adige valgono 2,7 miliardi di spesa turisticaIn Alto Adige, nella stagione 2023/2024, il settore degli impianti di risalita ha generato circa 2,7 miliardi di euro di spesa turistica: è uno dei dati ufficializzati da Helmut Sartori, presidente ... ansa.it Da impianti di risalita in Alto Adige gettito da 284,5 milioniL'Associazione esercenti funiviari dell'Alto Adige ha presentato uno studio dell'agenzia di consulenza PricewaterhouseCoopers che analizza in modo approfondito l'impatto degli impianti di risalita sul ... ansa.it