Altino scavi rivoluzionari | riemerge il cuore del foro romano

Notizia in breve

Durante gli scavi ad Altino sono stati rinvenuti il cuore del foro romano, tra botteghe e una basilica. Le strutture sono state identificate grazie a scavi recenti che hanno confermato le ipotesi fatte vent'anni fa. Gli archeologi hanno analizzato i materiali e le planimetrie trovate sul sito, confermando la presenza di elementi caratteristici di quell'epoca. Le nuove scoperte portano alla luce dettagli inediti sulla configurazione urbana dell'antico insediamento.