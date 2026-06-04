Altino scavi rivoluzionari | riemerge il cuore del foro romano

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante gli scavi ad Altino sono stati rinvenuti il cuore del foro romano, tra botteghe e una basilica. Le strutture sono state identificate grazie a scavi recenti che hanno confermato le ipotesi fatte vent'anni fa. Gli archeologi hanno analizzato i materiali e le planimetrie trovate sul sito, confermando la presenza di elementi caratteristici di quell'epoca. Le nuove scoperte portano alla luce dettagli inediti sulla configurazione urbana dell'antico insediamento.

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Cosa nascondono esattamente le botteghe e la basilica appena scoperte? Come hanno fatto gli archeologi a confermare le ipotesi di vent'anni fa? Quali reperti emergeranno dalle analisi di laboratorio dopo lo scavo? Dove si estende esattamente il terzo della città ancora sepolta??? In Breve Scavi su 26 ettari iniziati nell'ottobre 2025 dopo acquisizione ministeriale nel 2025. Indagini confermano rilievi del sottosuolo effettuati tra il 2007 e il 2009. Collaborazione tra . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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