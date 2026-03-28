Gli archeologi stanno conducendo nuovi scavi nella Valle dei Templi, concentrandosi questa volta sugli spazi abitativi dell’antica città. Dopo anni di indagini, sono stati trovati reperti che testimoniano le attività quotidiane degli abitanti prima della distruzione cartaginese. Le scoperte si concentrano su alcune aree residenziali, offrendo un quadro più dettagliato della vita di allora.

Al via le indagini nel quartiere a nord della Via Sacra: focus su una casa antica e sui segni dell’assedio del 406 a.C. Il cantiere sarà aperto ai visitatori con attività e laboratori sul campo Tornano a scavare gli archeologi nel cuore della Valle dei Templi, ma questa volta lo sguardo si concentra non sui grandi monumenti bensì sulla vita quotidiana dell’antica città. Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi ha annunciato l’aggiudicazione e l’imminente avvio dei lavori nel secondo quartiere residenziale situato a nord della Via Sacra tra il tempio D e il tempio F. L’intervento si inserisce nel solco delle ricerche avviate nel 2019, che hanno già portato alla luce un ampio settore abitato, con stratificazioni che vanno dall’età classica fino al periodo tardo-antico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Akragas riemerge dalle case: nuovi scavi svelano la vita quotidiana prima della distruzione cartaginese

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