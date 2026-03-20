Romano fuga di gas durante scavi | evacuato un asilo nido

Da bergamonews.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Romano di Lombardia, venerdì 20 marzo, intorno alle 12, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Confalonieri a seguito di una perdita di metano durante lavori di scavo. In seguito all'allarme, è stato evacuato un asilo nido situato nelle vicinanze. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento. L’area è stata messa in sicurezza e le operazioni sono proseguite per ripristinare la situazione.

Romano di Lombardia. L’allarme è scattato intorno alle 12 di venerdì 20 marzo, quando una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Confalonieri per una perdita di metano. A causarla è stato il danneggiamento di una tubazione interrata, a circa 40 centimetri sotto il piano stradale, colpita da un piccolo escavatore impegnato in lavori di scavo. Per ragioni di sicurezza è stato evacuato l’asilo nido nelle immediate vicinanze: sgomberati in tutto 45 bambini e 11 persone tra personale docente e addetti al servizio. La società che gestisce la rete del gas ha provveduto al sezionamento della linea, interrompendo il flusso di metano nella zona e mettendo in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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