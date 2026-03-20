Romano fuga di gas durante scavi | evacuato un asilo nido

A Romano di Lombardia, venerdì 20 marzo, intorno alle 12, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Confalonieri a seguito di una perdita di metano durante lavori di scavo. In seguito all'allarme, è stato evacuato un asilo nido situato nelle vicinanze. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento. L’area è stata messa in sicurezza e le operazioni sono proseguite per ripristinare la situazione.

Romano di Lombardia. L’allarme è scattato intorno alle 12 di venerdì 20 marzo, quando una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Confalonieri per una perdita di metano. A causarla è stato il danneggiamento di una tubazione interrata, a circa 40 centimetri sotto il piano stradale, colpita da un piccolo escavatore impegnato in lavori di scavo. Per ragioni di sicurezza è stato evacuato l’asilo nido nelle immediate vicinanze: sgomberati in tutto 45 bambini e 11 persone tra personale docente e addetti al servizio. La società che gestisce la rete del gas ha provveduto al sezionamento della linea, interrompendo il flusso di metano nella zona e mettendo in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Milano, fuga di gas in asilo "Il Nido del Sorriso" in via Certosa: evacuato, 12 bambini e 4 adulti intossicati, ipotesi rottura caldaiaL’allarme poco prima delle 9 in viale Certosa: evacuato un asilo nido per una fuga di monossido. Condotta del gas tranciata durante i lavori: evacuato un asiloMomenti di paura in via Caudina a Maddaloni dove durante la posa in opera di cavi per la fibra ottica è stato tranciato un tubo del gas. Una raccolta di contenuti su Romano fuga di gas durante scavi... Temi più discussi: Droga tra i rifiuti, vedette e pusher in fuga: raffica di arresti a Tor Bella Monaca; Fuga di gas a Salzano, camion butta giù una colonnina: paura in strada; Ivo Giuliani morto nell'esplosione ad Aramo vicino Pescia dopo la fuga di gas, cadavere estratto dalle macerie; Morta nella casa sventrata dall’esplosione: il pm chiede tre condanne e un’assoluzione. Fuga di gas durante lavori: evacuato asilo nido a RomanoDanneggiata una tubazione durante uno scavo in via Confalonieri: messi in sicurezza 45 bambini e 11 operatori, nessun ferito. ecodibergamo.it Romano, fuga di gas durante scavi: evacuato un asilo nidoTubazione del metano danneggiata da un escavatore in via Confalonieri. Sgomberati 45 bambini e 11 operatori, nessun ferito ... bergamonews.it Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede di Piazzetta G. Romano 15, ospiterà l’incontro dal titolo “Narrare l'acqua nel paese delle acque: una storia, tante storie”. - facebook.com facebook Esce oggi il decimo progetto di inediti del rapper romano. Tredici pezzi, una collaborazione con Elisa e le citazioni di pezzi di Noemi e Fabri Fibra. x.com