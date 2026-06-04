Un’alluvione improvvisa ha trasformato le strade tra Dragodanovo e Sliven in fiumi, bloccando il traffico e causando danni alle auto parcheggiate. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità hanno avviato operazioni di soccorso e messo in atto interventi di emergenza. Non sono state comunicate misure di prevenzione specifiche, né dettagli su eventuali danni alle proprietà. Le condizioni meteo hanno causato l’evento in un breve lasso di tempo, senza preavviso.

Come si può proteggere un'auto durante un flash flood improvviso?. Quali azioni preventive riducono il rischio di inondazioni domestiche?. Perché i sistemi di drenaggio tradizionali stanno fallendo nelle città?. Come funziona il modello delle città spugna per gestire le piogge?.? In Breve Via Balkan e strada Petolachkata allagate in soli 10 minuti di pioggia.. Detriti e rifiuti accumulati lungo la carreggiata bloccano il passaggio veicolare.. Necessità di tetti giardino e bacini di ritenzione per mitigare i flash flood.. Sistemi di drenaggio tradizionali insufficienti a gestire i picchi di precipitazioni convettive.. Violenti nubifragi tra Dragodanovo e Sliven: strade trasformate in fiumi in soli 10 minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alluvione lampo tra Dragodanovo e Sliven: strade diventano fiumi

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