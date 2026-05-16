Cina piogge torrenziali nel Sud-Est | le strade diventano dei fiumi in piena

Martedì prossimo, vaste aree della Cina centro-orientale e meridionale sono state interessate da intense piogge che hanno provocato allagamenti su diverse strade. In particolare, alcune zone della provincia del Guangdong e della Regione Autonoma Zhuang del Guangxi hanno registrato forti acquazzoni, con le strade che si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena. Le precipitazioni abbondanti hanno interessato una vasta fascia della regione, causando disagi ai mezzi di trasporto e alle attività locali.

Un’ampia fascia di forti piogge sta attraversando la Cina centro-orientale e meridionale a martedì prossimo, colpendo alcune zone della provincia del Guangdong e della Regione Autonoma Zhuang del Guangxi, nel sud del Paese, con intensi acquazzoni. Le autorità locali sono state costrette a emettere allerte meteorologiche e ad avviare operazioni di emergenza. Particolarmente colpite le città di Hechi City, nella Regione Autonoma Zhuang del Guangxi e Shanwei City, nella provincia del Guangdong, con l’acqua che ha invaso le strade arrivando fino agli sportelli delle auto. Questo articolo Cina, piogge torrenziali nel Sud-Est: le strade diventano... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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China Flood Disaster Today! Cars Swept Away in Qinzhou

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