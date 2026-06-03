Nella zona tra Toscana ed Emilia, sono stati registrati oltre 100 millimetri di pioggia in alcune località. I fiumi Ombrone, Brana e Bisenzio sono sotto osservazione a causa delle alte portate. Diversi comuni hanno segnalato livelli di pioggia elevati, con alcune aree che hanno raggiunto i picchi massimi di precipitazione. Le autorità hanno attivato i sistemi di monitoraggio e allerta, mentre le condizioni meteorologiche continuano a mantenere alta l’attenzione sulla regione.

Quali comuni hanno registrato i picchi massimi di pioggia?. Come si comportano i fiumi Ombrone, Brana e Bisenzio ora?. Cosa fare se il livello del fiume sale senza pioggia?. Quali strumenti usare per monitorare i temporali in tempo reale?.? In Breve Picchi di pioggia a Sambuca Pistoiese con 139 mm e Cantagallo con 126 mm.. Fiumi Ombrone, Brana e Bisenzio hanno superato le soglie di criticità idrometrica.. La perturbazione atlantica causa calo termico e fine del caldo anomalo.. Necessario monitoraggio radar per prevenire danni a strutture agricole e cantine.. Piogge intense tra Toscana ed Emilia-Romagna: oltre 100 mm in poche ore mettono in allerta i fiumi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alluvione tra Toscana ed Emilia: oltre 100 mm di pioggia e fiumi in allerta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Toscana sotto l’alluvione: 150 mm di pioggia tra Lucca e PistoiaNelle ultime ore, la Toscana ha ricevuto circa 150 millimetri di pioggia tra le province di Lucca e Pistoia, causando allerta e preoccupazione tra la...

Massa sott’acqua per il maltempo: oltre 100 mm di pioggia in poche ore. Fosso esonda e blocca ambulanzaA Massa Carrara, il maltempo ha portato oltre 100 millimetri di pioggia in poche ore, causando allagamenti diffusi e strade impraticabili.

Temi più discussi: Arno: 60 anni dopo l’alluvione, tra memoria e sicurezza del fiume; La memoria dell’alluvione. Montemurlo e Campi nel libro di Zaccaria; Alluvione, un problema di tutti. Non solo di chi l'ha subita. E i comitati presentano il Manifesto a Conselice; Comitati alluvionati a confronto a tre anni dagli allagamenti.

Alluvione in Romagna, tre anni dopo: l’equivoco della messa in sicurezzaTre anni dopo l'alluvione del 2023, fra ricostruzione in ritardo e nuovi eventi estremi: perché mettere in sicurezza il territorio è un'illusione ... valori.it

La memoria dell’alluvione. Montemurlo e Campi nel libro di ZaccariaI Comitati riuniti in occasione della presentazione, grande assente il Comune. Illustrato il Manifesto dei diritti degli alluvionati per sollecitare attenzione. . msn.com

Il modello economico centralizzato, è la mossa più economicamente patetica che l'italia abbia mai fatto reddit