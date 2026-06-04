All’Olimpico arriva il Golden Gala | programma italiani in gara e sfide da non perdere
Allo Stadio Olimpico di Roma si svolge il Golden Gala Pietro Mennea, una delle tappe principali dell’Atletica World Challenge. Sono previsti numerosi atleti italiani e internazionali in diverse discipline, tra cui sprint, mezzofondo e ostacoli. La manifestazione si svolge su una giornata e prevede competizioni sia maschili sia femminili. Tra gli eventi più attesi ci sono le gare di velocità e le prove di mezzofondo, con alcuni atleti che cercano di migliorare i propri record stagionali.
Allo Stadio Olimpico di Roma è in arrivo il Golden Gala Pietro Mennea, per rendere la Città Eterna ancora una volta Capitale dell’atletica mondiale. La tappa italiana della Diamond League porterà in pista e in pedana campioni olimpici, iridati e grandi protagonisti azzurri: una serata da seguire gara dopo gara, tra sprint, salti, lanci e sfide che promettono spettacolo. LEGGI ANCHE: No Curves all’Ambrosiana, Antonello Grimaldi: «L’identità nell’era dell’apparenza» Il programma del Golden Gala allo Stadio Olimpico. Il Golden Gala 2026 va in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, quarta tappa della Diamond League e prima prova europea del circuito. 🔗 Leggi su Funweek.it
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