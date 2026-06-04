All’Olimpico arriva il Golden Gala | programma italiani in gara e sfide da non perdere

Notizia in breve

Allo Stadio Olimpico di Roma si svolge il Golden Gala Pietro Mennea, una delle tappe principali dell’Atletica World Challenge. Sono previsti numerosi atleti italiani e internazionali in diverse discipline, tra cui sprint, mezzofondo e ostacoli. La manifestazione si svolge su una giornata e prevede competizioni sia maschili sia femminili. Tra gli eventi più attesi ci sono le gare di velocità e le prove di mezzofondo, con alcuni atleti che cercano di migliorare i propri record stagionali.