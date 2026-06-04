All’esame degli ACI di Lombardia il progetto di un percorso condiviso per la nuova mobilità

Gli ACI di Lombardia hanno esaminato un progetto per un percorso condiviso sulla nuova mobilità. Il documento propone strategie per affrontare l’aumento del traffico e le trasformazioni del settore. La discussione riguarda il coordinamento tra diverse modalità di trasporto e l’adozione di soluzioni più sostenibili. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma il progetto rappresenta un passo in avanti nel tentativo di definire un piano comune per il settore.

La mobilità è un tema cruciale già al giorno d’oggi e impegna ancor più ai vari livelli decisionali per il futuro, considerando l’evoluzione in atto e la crescita costante del volume dei traffici. L’ACI di Bergamo da anni ha deciso di farsene carico in prima istanza ed ha proceduto già 5 anni or sono al varo di una Commissione ad hoc: il presidente Valerio Bettoni ha chiamato a dirigerla l’ arch. Felice Sonzogni. Ora la priorità alla quale si sta alacremente lavorando è attorno al Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) in fase di approvazione da parte di Regione Lombardia. In queste due settimane c’è stata un’accelerazione. ACI ha portato proposte e osservazioni sui tavoli della Regione a Milano, poi in Provincia a Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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