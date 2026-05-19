Mobilità e infrastrutture | presentate a Regione Lombardia le proposte ACI

Durante l'aggiornamento del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti in Lombardia, l'ACI ha presentato due proposte. Una riguarda l'intera regione, l'altra si concentra sulla provincia di Bergamo. Le proposte sono state consegnate in sede regionale e sono state discusse nell'ambito delle attività di pianificazione delle infrastrutture di trasporto. Le iniziative mirano a migliorare la mobilità locale, senza che siano stati forniti dettagli sui contenuti specifici dei documenti.

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