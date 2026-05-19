Mobilità e infrastrutture | presentate a Regione Lombardia le proposte ACI
Durante l'aggiornamento del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti in Lombardia, l'ACI ha presentato due proposte. Una riguarda l'intera regione, l'altra si concentra sulla provincia di Bergamo. Le proposte sono state consegnate in sede regionale e sono state discusse nell'ambito delle attività di pianificazione delle infrastrutture di trasporto. Le iniziative mirano a migliorare la mobilità locale, senza che siano stati forniti dettagli sui contenuti specifici dei documenti.
In occasione dell’aggiornamento del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti ( PRMT ) di Regione Lombardia, ACI ha elaborato due distinti documenti di proposta: uno di scala regionale e uno specificamente dedicato alla provincia di Bergamo. Il Presidente Valerio Bettoni ed una delegazione di ACI Lombardia, tra cui l’arch. Felice Sonzogni, presidente della Commissione mobilità ACI Bergamo ed estensore del Piano stesso, nell’incontro con la Commissione Regionale V presieduta dal consigliere Jonathan Lobati, hanno illustrato e consegnato le proposte. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di una strategia moderna e integrata, capace di collegare mobilità, infrastrutture, pianificazione territoriale, sviluppo economico e qualità urbana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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