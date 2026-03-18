Il nuovo progetto artistico di Marinella Senatore un percorso condiviso con famiglie e comunità

A Venezia, durante la Biennale, si sviluppa un progetto artistico promosso da Marinella Senatore che coinvolge direttamente famiglie e comunità locali. L’iniziativa si distingue per il suo approccio partecipativo e per la sua natura condivisa, lontana dalle esposizioni tradizionali e dai padiglioni ufficiali. Il progetto mira a coinvolgere attivamente le persone, creando un percorso che si inserisce nel contesto della città.

A Venezia, mentre la Biennale ridisegna come sempre la geografia dell’arte contemporanea, c’è un progetto che nasce lontano dai padiglioni e dalle logiche espositive tradizionali. È “We Rise by Lifting Others”, il nuovo lavoro di Marinella Senatore per La Casa di The Human Safety Net, che trasforma un processo partecipativo in un’esperienza artistica aperta al pubblico. La mostra, visitabile dal 7 maggio 2026 al 22 marzo 2027, si inserisce nel calendario della 61. Esposizione Internazionale d’Arte e dialoga con “A World of Potential”, l’esposizione permanente dedicata alla scoperta delle capacità individuali. Il progetto segna una nuova tappa nella ricerca dell’artista e, allo stesso tempo, si intreccia con il lavoro sociale promosso dalla Fondazione The Human Safety Net, iniziativa globale fondata da Generali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il nuovo progetto artistico di Marinella Senatore, un percorso condiviso con famiglie e comunità Articoli correlati Marinella Senatore trasforma l’arte in comunità: «Ci si eleva solo elevando gli altri»L’artista Marinella Senatore, durante la Biennale d’Arte, alla Fondazione The Human Safety Net dà vita a un progetto partecipativo che intreccia arte... ScenAria, un progetto di comunità: il teatro come spazio condivisoTempo di lettura: 3 minutiScenAria continua il suo percorso all’insegna della partecipazione e della condivisione, confermando il teatro come spazio... Contenuti e approfondimenti su Marinella Senatore Argomenti discussi: L’arte come convocazione di Marinella Senatore. Generali porta l’arte sociale a Venezia: Marinella Senatore con We Rise by Lifting Others alle ProcuratieA Venezia la mostra We Rise by Lifting Others di Marinella Senatore, promossa da Generali con The Human Safety Net: arte partecipativa, inclusione sociale e storie di famiglie protagoniste ... firstonline.info We Rise by Lifting Others: Marinella Senatore porta l’arte dell’inclusione a VeneziaIl nuovo progetto di arte sociale alla Casa di The Human Safety Net, una mostra che celebra la resilienza e il potenziale umano attraverso la collaborazione con famiglie vulnerabili. insurzine.com