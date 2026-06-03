Allegri Napoli è il grande giorno | risoluzione col Milan poi l’incontro con il club azzurro Durata ingaggio e bonus | i dettagli sulla firma
Oggi si annuncia la risoluzione del contratto tra Allegri e il Milan. Dopo l’accordo, si terrà un incontro con il club azzurro per definire i dettagli. La firma riguarderà durata, ingaggio e bonus.
Allegri Napoli, è il giorno della risoluzione col Milan, poi avverrà l’incontro con Manna. Durata, ingaggio e bonus: tutti i dettagli sulla firma. È arrivato il giorno dei saluti definitivi tra Massimiliano Allegri e il Milan. Dopo un epilogo burrascoso, culminato con il doloroso quinto posto in campionato, la clamorosa esclusione dalla prossima Champions League e il conseguente esonero, le due parti sono pronte a deporre le armi. A differenza della pacifica separazione avvenuta recentemente tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, la rottura in casa rossonera è stata figlia di mesi di profondi contrasti interni. Oggi, però, la tregua conviene a tutti: al Diavolo per riorganizzarsi e al tecnico per volare verso la panchina del Napoli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Sono sincera. Se dovesse essere confermato Allegri, perché manca ancora l'ufficialità, non sarei felice. Il Napoli che abbiamo amato era coraggio, rischio, gioco che ti faceva alzare dal divano ma pure kitammuortare. Allegri è l’opposto sulla carta. E' pragmatis facebook
[Di Marzio] Un mese fa, quando Conte ha deciso di andare via, il Napoli ha contattato Allegri. Un accordo iniziale è stato poi raggiunto la scorsa settimana, prima di Milan - Cagliari. reddit
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