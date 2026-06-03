Allegri Napoli è il grande giorno | risoluzione col Milan poi l’incontro con il club azzurro Durata ingaggio e bonus | i dettagli sulla firma

Oggi si annuncia la risoluzione del contratto tra Allegri e il Milan. Dopo l’accordo, si terrà un incontro con il club azzurro per definire i dettagli. La firma riguarderà durata, ingaggio e bonus.

Allegri Napoli, è il giorno della risoluzione col Milan, poi avverrà l’incontro con Manna. Durata, ingaggio e bonus: tutti i dettagli sulla firma. È arrivato il giorno dei saluti definitivi tra Massimiliano Allegri e il Milan. Dopo un epilogo burrascoso, culminato con il doloroso quinto posto in campionato, la clamorosa esclusione dalla prossima Champions League e il conseguente esonero, le due parti sono pronte a deporre le armi. A differenza della pacifica separazione avvenuta recentemente tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, la rottura in casa rossonera è stata figlia di mesi di profondi contrasti interni. Oggi, però, la tregua conviene a tutti: al Diavolo per riorganizzarsi e al tecnico per volare verso la panchina del Napoli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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