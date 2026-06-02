Allegri al Napoli ci siamo | prevista per domani la risoluzione col Milan

Domani Max Allegri firmerà la risoluzione del contratto con il Milan. Successivamente, sarà libero di firmare con il Napoli. La separazione tra Allegri e il club rossonero è prevista per questa giornata. Non sono stati comunicati dettagli finanziari o altre condizioni legate alla rescissione. La decisione segna il termine del rapporto tra l’allenatore e il club milanista, aprendo la strada a un possibile nuovo incarico.

Ora ci siamo: domani Max Allegri firmerà la risoluzione col Milan. Poi, libero, potrà accasarsi definitivamente agli azzurri. Il punto di Di Marzio. Allegri, prevista per domani la risoluzione col Milan. Riporta Di Marzio: Il matrimonio tra Massimiliano Allegri e il Napoli è ormai a un passo dalla definitiva fumata bianca. Dopo i contatti intensificati negli ultimi giorni, le prossime ore si preannunciano decisive per l’approdo dell’allenatore livornese in azzurro per raccogliere le redini della squadra. L’ultimo vero passaggio prima del via libera ufficiale è legato all’attuale vincolo dell’allenatore. Allegri e il Milan stanno infatti limando i dettagli per definire la risoluzione del contratto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Allegri alla vigilia: Il Milan è pronto per sfidare il Napoli!

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