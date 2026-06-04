Massimiliano Allegri ha inviato una richiesta al direttore sportivo del Napoli, chiedendo un portiere con caratteristiche diverse da quelle di Vanja Milinkovic-Savic. La richiesta è stata comunicata durante una riunione interna, lasciando intendere che il club sta valutando eventuali acquisizioni nel reparto portieri. Il Napoli sta quindi cercando un nuovo elemento per rafforzare la rosa in quella posizione.

Massimiliano Allegri ha comunicato a Manna una richiesta precisa per il Napoli: serve un portiere con caratteristiche diverse da Vanja Milinkovic-Savic. La scelta del tecnico non rappresenta una bocciatura definitiva del serbo, ma una preferenza tattica concreta. Allegri e il portiere: Milinkovic-Savic non convince. Secondo quanto rivela ‘Il Mattino’, il tecnico bianconero ha indicato con chiarezza il profilo che desidera tra i pali. Milinkovic-Savic, arrivato quasi due stagioni fa per circa 20 milioni di euro, non rientra nei piani di Allegri. Il portiere serbo ha vissuto una stagione complicata, condizionata anche da problemi fisici che ne hanno limitato l’utilizzo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Allegri ha una richiesta: l’azzurro è ‘bocciato’, il Napoli si mette alla ricerca

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