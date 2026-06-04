Allegri ha una richiesta | l’azzurro è ‘bocciato’ il Napoli si mette alla ricerca

Da spazionapoli.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Massimiliano Allegri ha inviato una richiesta al direttore sportivo del Napoli, chiedendo un portiere con caratteristiche diverse da quelle di Vanja Milinkovic-Savic. La richiesta è stata comunicata durante una riunione interna, lasciando intendere che il club sta valutando eventuali acquisizioni nel reparto portieri. Il Napoli sta quindi cercando un nuovo elemento per rafforzare la rosa in quella posizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Massimiliano Allegri ha comunicato a Manna una richiesta precisa per il Napoli: serve un portiere con caratteristiche diverse da Vanja Milinkovic-Savic. La scelta del tecnico non rappresenta una bocciatura definitiva del serbo, ma una preferenza tattica concreta. Allegri e il portiere: Milinkovic-Savic non convince. Secondo quanto rivela ‘Il Mattino’, il tecnico bianconero ha indicato con chiarezza il profilo che desidera tra i pali. Milinkovic-Savic, arrivato quasi due stagioni fa per circa 20 milioni di euro, non rientra nei piani di Allegri. Il portiere serbo ha vissuto una stagione complicata, condizionata anche da problemi fisici che ne hanno limitato l’utilizzo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

allegri ha una richiesta l8217azzurro 232 8216bocciato8217 il napoli si mette alla ricerca
© Spazionapoli.it - Allegri ha una richiesta: l’azzurro è ‘bocciato’, il Napoli si mette alla ricerca
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“De Laurentiis ha fatto la stessa richiesta!”: Napoli, spunta il retroscena su Allegri e ItalianoIl club ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra a Massimiliano Allegri, dopo aver valutato le candidature di entrambi gli allenatori.

Quale futuro per Lucca? Il Napoli ha in mente un piano ben preciso e l’attaccante ha una richiestaLorenzo Lucca tornerà al Napoli dopo il prestito al Nottingham Forest, dove ha avuto una stagione difficile.

Temi più discussi: Allegri al Napoli, il nodo da 1 milione col Milan: contratto da 5,5 milioni ancora attivo; Milan-Allegri, la risoluzione è ad un passo: poi la firma con il Napoli; Cassano: Allegri ha ingannato il calcio italiano. Potrà allenare una squadra che lotta per salvarsi; Calciomercato Napoli, idea Vlahovic per accendere i nuovi azzurri di Max Allegri.

allegri ha una richiestaAllegri ha chiesto un portiere a Manna, preferisce un profilo diverso da Milinkovic-SavicNel caos delle trattative legate al rapporto con il Milan, Massimiliano Allegri, secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, ha avanzato una richiesta chiara alla società: serve un port ... msn.com

allegri ha una richiestaNapoli, De Bruyne vuole rimanere ma a certe condizioni: la richiesta ad AllegriMassimiliano Allegri è pronto per il suo nuovo incarico di allenatore del Napoli. Una delle questioni più urgenti è capire quale sia il ruolo di Kevin De Bruyne. dailynews24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web