Sky Sport ha rivelato che il tecnico ha deciso di mantenere la fiducia nell’attaccante belga, nonostante le voci di un possibile cambio di strategia da parte del club. Lukaku ha segnato un gol con la nazionale belga, suscitando attenzione su un eventuale ritorno in squadra. La decisione del tecnico ha sorpresa alcuni, poiché si pensa che possa influire sulle scelte future del club. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Lukaku torna al gol col Belgio e accende i riflettori su un possibile cambio di rotta al Napoli: Massimiliano Allegri lo ha sempre stimato e secondo quanto rivela Sky Sport, il tecnico rimane convinto delle qualità dell’attaccante belga. L’amichevole contro la Croazia ha mostrato un Lukaku rigenerato fisicamente. Al 96? Big Rom ha segnato con una prepotente accelerazione in campo aperto, controllando il pallone e concludendo con un potente sinistro. Sono stati proprio questi progressi atletici a colpire Allegri. Il tecnico toscano aveva provato a portarlo alla Juventus nell’estate 2023, quando il belga ruppe con l’Inter e finì alla Roma. Quella stima non è mai venuta meno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Allegri e Lukaku, il retroscena a sorpresa di Sky: “Presa una decisione che spiazza il club”

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