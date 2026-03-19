Caso Lucca il Nottingham spiazza ancora | decisione a sorpresa!

Il Nottingham ha annunciato una decisione inaspettata riguardo a Lorenzo Lucca, l’attaccante italiano che aveva avuto un inizio difficile in Inghilterra. Dopo alcune prestazioni deludenti e un infortunio, il club ha comunicato un cambio di rotta improvviso. La decisione ha sorpreso gli osservatori e modifica le prospettive future per l’attaccante, che si trovava in una fase complicata del suo percorso.

Il destino di Lorenzo Lucca in Inghilterra sembrava segnato. Dopo alcune prestazioni deludenti e un infortunio subito, il percorso dell’attaccante italiano al Nottingham non faceva presagire nulla di buono. Oggi, invece è arrivata una svolta clamorosa che può ribaltare la situazione. Caso Lucca, l’attaccante torna titolare. Nelle ultime settimane, Lucca era finito ai margini del progetto tecnico: l’ex Napoli era stato escluso per tre partite consecutive, senza nemmeno essere convocato, complice un rendimento non all’altezza e un fastidio alla caviglia. Una bocciatura pesante che lasciava presagire un futuro già segnato in Premier League. E invece, a sorpresa, nella sfida di Europa League contro il Midtjylland, l’allenatore del Nottingham Forrest, ha deciso di schierarlo titolare ribaltando completamente le gerarchie. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Caso Lucca, il Nottingham spiazza ancora: decisione a sorpresa! Articoli correlati Napoli: arrivano notizie su Lucca, la decisione del Nottingham sembra nettaIl Napoli, dopo la vittoria di Verona, pensa subito alla sfida di venerdì sera contro il Torino, dove i partenopei saranno chiamati ad ottenere... Il Napoli prenderà presto una decisione su Lucca: su di lui Porto, Benfica e Nottingham Forest (Pedullà)L'esperto di mercato aggiunge: «La settimana prossima Ambrosino verrà ceduto al Venezia. Una selezione di notizie su Caso Lucca Temi più discussi: Lucca, spunta l’intenzione del Nottingham Forest sul riscatto: cosa filtra; Clamoroso Lucca, la decisione del Nottingham Forest lascia spiazzati: è la terza volta di fila; Richieste Spalletti, telenovela Milan-André, CASO Lucca: le news di oggi ?; Nottingham, scoppia il caso Lucca. L'attaccante non è stato convocato. Ma perché il Napoli ha preso Lucca? La risposta c’è: tutta colpa di Milinkovic SavicIl futuro di Lorenzo Lucca torna a far discutere dopo le difficoltà vissute al Nottingham Forest. Il Napoli ora si ritrova con un investimento pesante da gestire e molte domande ancora aperte ... napolicalciolive.com Nottingham, Lucca è ormai un caso. Nuova durissima decisione del club ingleseIl Nottingham Forest, ormai, sembra aver preso una posizione chiara e decisa nei confronti di Lorenzo Lucca. L'attaccante italiano, di proprietà del Napoli e arrivato in Premier League in prestito a g ... msn.com Lo sconcertante caso a Bagni di Lucca. “Un totale di circa 2mila euro, ma alla fine sono riuscito a stabilire che nulla era dovuto” - facebook.com facebook