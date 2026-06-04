Il Milan e Allegri devono ancora trovare un accordo e sedersi al tavolo delle trattative. Non è stato stabilito un calendario preciso e i tempi di definizione non sono noti. La situazione riguarda ancora il rapporto tra il club, l’allenatore e il Napoli, con nessuna delle parti che abbia annunciato passi concreti in questa fase. La trattativa resta aperta, ma al momento non ci sono aggiornamenti ufficiali.

Ci vorrà ancora tempo. Quanto non si sa. Chissà come andrà a finire il triangolo tra il Milan Allegri e il Napoli. Al momento è impantanato. E la domanda è: quanto tempo ancora potrà restare così? Non vorremmo che Allegri – per la sua carriera – stesse giocando col fuoco. Dal Napoli minimizzano, assicurano che non c’è alcun problema. Vedremo. Oggi parlerà il presidente Aurelio De Laurentiis che presenterà i ritiri estivi e anche le manifestazioni per il centenario. Il triangolo Allegri-Milan-Napoli. Allegri al momento è un tesserato del Milan con cui si è lasciato in malo modo. Si continua a parlare di burocrazia. Allegri vorrebbe dal Milan due milioni lordi per sé e una somma per lo staff. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Allegri e il Milan devono ancora sedersi attorno a un tavolo

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Conferenza Stampa | Allegri su : Ora conta la mentalità

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