In vista della partita contro l’Udinese, l’allenatore del Milan ha partecipato a una conferenza stampa, parlando delle decisioni ancora in sospeso riguardo alla FIGC. Ha spiegato che la federazione deve ancora eleggere il nuovo presidente, e solo successivamente si occuperà della scelta dell’allenatore. La partita è prevista per sabato 11 aprile alle 18:00 a San Siro.

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, alla vigilia del match contro l’Udinese, in programma sabato 11 aprile alle 18:00 a San Siro. Ecco le sue parole: “L’importante è lavorare bene sulla stagione prossima se riusciremo a entrare in Champions League. Real-Bayern è stata una partita meravigliosa, e abbiamo notato i portieri solo per le parate. Quando l’arbitro ha fischiato la fine ero dispiaciuto, perché volevo proseguisse la partita. È stato meraviglioso, è quello il bello del calcio. Noi vogliamo avere l’ambizione di fare una bella Champions se ci entreremo”. La conferenza di Allegri. Cosa ti ha insegnato questa stagione? “È sempre una crescita costante, soprattutto per il confronto con persone nuove. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri sulla Figc: “Devono ancora decidere il presidente, poi penseranno all’allenatore”

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