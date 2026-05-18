Durante un incontro con i giornalisti, Hernan Borras ha dichiarato di aver dato una conferma verbale sulla posizione di Giovanni Tedesco come allenatore della squadra. Tuttavia, non è ancora stato definito un accordo ufficiale tra il tecnico e il club, e i due soggetti devono ancora incontrarsi per discutere i dettagli del contratto. La notizia riguarda quindi un passo avanti, ma non un’intesa formale tra le parti coinvolte.

Hernan Borras ha annunciato di fatto la conferma di Giovanni Tedesco, in occasione dell’incontro con la stampa. Aggiungendo di dover definire i dettagli. Già, ma ad oggi la conferma del tecnico che ha risollevato le sorti del Grifo è ancora a parole. Non c’è stato ancora nessun incontro formale, con un contratto davanti da firmare. Nelle intenzioni della società ci sarà sicuramente la volontà di tenere Tedesco, ma il tecnico è in attesa di un approccio formale, con programmi e cifre per poter dire la sua. La priorità di Tedesco è sempre il Perugia, ma per l’allenatore sarà importante anche conoscere quelle che saranno le intenzioni di Riccardo Gaucci che al momento si è preso del tempo per decidere se restare con un progetto ridimensionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifo-Tedesco, conferma intanto a parole. Tecnico e club devono ancora sedersi

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