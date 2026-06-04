Il Napoli dovrebbe pagare circa 12 milioni di euro lordi per Allegri. Nel frattempo, Sarri avrebbe accettato un ingaggio netto di 2,5 milioni di euro. Il giornale fa una stima delle cifre, ipotizzando un possibile accordo con Allegri, ma non ci sono ancora conferme sulla firma. La trattativa rimane in sospeso, e il dettaglio delle cifre viene riportato come parte di una valutazione economica legata alle possibili scelte tecniche.

Il Mattino, con Pino Taormina, fa un po’ di conti in tasca al Napoli. Sempre che Allegri prima o poi firmi. Il concetto è che l’arrivo del livornese porta con sé un risparmio rispetto a Conte ma non si può parlare di austerity. Perché Conte – scrive il quotidiano napoletano – costava 18-20 milioni lordi alle casse del Napoli. Allegri 12 lordi a stagione. Invece sia Sarri sia Italiano si sarebbero accontentati di meno. Per Il Mattino Sarri avrebbe firmato anche a 2,5 milioni netti. De Laurentiis non ha fatto richieste particolari ad Allegri. De Laurentiis non ha fatto richieste particolari al tecnico ex Milan ed ex Juventus. Gli ha solo illustrato le esigenze di ridimensionare il monte ingaggi della squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Allegri costerà al Napoli 12 milioni lordi, Sarri avrebbe detto sì a 2,5 netti (Il Mattino)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Mattino: “Napoli, Sarri riflette mentre De Laurentiis accelera su Allegri”Il Napoli sta definendo la scelta del nuovo allenatore dopo l'addio di Conte, con diverse opzioni sul tavolo.

Il Mattino: “Napoli, Allegri avanza mentre Sarri riflette: De Laurentiis accelera sul futuro”Il club partenopeo sta valutando diverse opzioni per il ruolo di allenatore, con alcune trattative ancora in fase di sviluppo.

Temi più discussi: Napoli, avanti tutta per Allegri! Max apre a De Laurentiis per il dopo Conte, i dettagli; Allegri si libera dal Milan e aspetta il Napoli; Perché il Napoli ha scelto Allegri come nuovo allenatore: De Laurentiis lo ha preferito a Italiano, fondamentale il ruolo di Manna; Allegri e Napoli, è accordo: sarà il nuovo allenatore.

Si continua a narrare e scrivere che a Gattuso piace tanto Vergara del Napoli. Il suo procuratore(Giuffredi) ha rapporti ottimi con Lotito ma si fa finta di non capire una cosa fondamentale: costa troppo e sarà Allegri a decidere se resta o no Il Napoli per lui chied x.com

SPORTITALIA - Gila vuole a ogni costo il Napoli, Allegri lo stima tantissimo, pronta l'offerta: il difensore avrà un confronto con GattusoMario Gila vuole a ogni costo il Napoli. Una scelta che lui ha fatto, confermando quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva, e non intende cambiare idea. È legatissimo alla Lazio, non farà dichiarazio ... napolimagazine.com

TWEET - Perillo: Il Napoli resta in forte vantaggio nella corsa a Gila, Allegri lo voleva anche al MilanAntonello Perillo, giornalista RAI, scrive sul proprio account X: Il Napoli resta in forte vantaggio nella corsa a Mario Gila perché sta seguendo questa pista con grande decisione da diversi mesi, co ... napolimagazine.com

I primi report indicano che Allegri tornerà a un 4-3-3 e schiererà McTominay e De Bruyne nelle loro posizioni più naturali reddit