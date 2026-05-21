Il Mattino | Napoli Allegri avanza mentre Sarri riflette | De Laurentiis accelera sul futuro

Il club partenopeo sta valutando diverse opzioni per il ruolo di allenatore, con alcune trattative ancora in fase di sviluppo. Mentre un nome è in fase di avanzamento, un altro sta prendendo tempo per decidere, e il presidente sta accelerando le decisioni riguardo al futuro tecnico. La situazione resta in evoluzione, con incontri e discussioni che proseguono tra le parti coinvolte. La scelta finale dipenderà dalle verifiche e dai colloqui ancora in corso.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli continua a muoversi su più tavoli per scegliere l’erede di Antonio Conte. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna stanno lavorando parallelamente sia sulla pista Maurizio Sarri che su quella che porta a Massimiliano Allegri. A pochi giorni dall’ultima partita di campionato contro l’Udinese, il club azzurro vuole evitare lunghe attese e programmare rapidamente il nuovo ciclo tecnico. Secondo quanto riportato da Gennaro Arpaia su Il Mattino, Allegri sta diventando sempre più di una semplice alternativa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, Allegri avanza mentre Sarri riflette: De Laurentiis accelera sul futuro” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Mattino: “Napoli, Sarri riflette mentre De Laurentiis accelera su Allegri”Il Mattino: “Napoli, Sarri riflette mentre De Laurentiis accelera su Allegri”"> Il Napoli continua la corsa al dopo-Conte e il casting per la nuova... Leggi anche: Repubblica: “Napoli, Allegri ora insidia Sarri: De Laurentiis accelera per il dopo-Conte” IL MATTINO - Napoli, Allegri candidato forte per la panchina azzurra, l'interesse della dirigenza ift.tt/7LvFCHV x.com IL MATTINO - Napoli, apertura di Allegri, De Laurentiis punterebbe tutto su di lui in caso di no di SarriIl Mattino scrive dell'interesse del Napoli per Massimiliano Allegri, prossimo all'addio al Milan. Da tempo vanta un'amicizia con De Laurentiis che certamente favorirebbe il suo approdo in azzurro. Ma ... napolimagazine.com Il Mattino: Napoli, Sarri riflette mentre De Laurentiis accelera su AllegriIl Napoli continua la corsa al dopo-Conte e il casting per la nuova panchina azzurra entra nelle ore decisive. Come racconta Il Mattino, Maurizio Sarri è chiamato a sciogliere le riserve tra oggi e do ... napolipiu.com