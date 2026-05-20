Il Napoli sta definendo la scelta del nuovo allenatore dopo l'addio di Conte, con diverse opzioni sul tavolo. Mentre l'allenatore attuale valuta le proprie decisioni, il club intensifica i contatti con un ex tecnico di successo e accelera sui tempi per arrivare a una decisione definitiva. La società sta valutando attentamente le possibilità, con incontri e incontri programmati nelle prossime ore. La scelta finale influenzerà il futuro della squadra nella prossima stagione.

"> Il Napoli continua la corsa al dopo-Conte e il casting per la nuova panchina azzurra entra nelle ore decisive. Come racconta Il Mattino, Maurizio Sarri è chiamato a sciogliere le riserve tra oggi e domani, dopo i confronti con la moglie Marina e con il suo staff tecnico. Tuttavia, secondo Il Mattino, il tecnico toscano non sarebbe ancora completamente convinto di accettare la proposta azzurra, soprattutto per l’inserimento dell’Atalanta e per l’assenza, almeno finora, di un contatto diretto con Aurelio De Laurentiis. Il quotidiano racconta infatti che Cristiano Giuntoli avrebbe intensificato il pressing per portare Sarri a Bergamo, presentando una proposta molto simile a quella formulata dal Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, Sarri riflette mentre De Laurentiis accelera su Allegri”

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