A Macerata si avvicina il ballottaggio tra il sindaco uscente, sostenuto dal centrodestra, e un candidato del centrosinistra. Le ultime settimane hanno visto intensi incontri tra i movimenti politici locali, che stanno definendo le alleanze in vista del voto. La sfida si svolgerà tra due candidati principali, con i rispettivi schieramenti impegnati a consolidare le proprie coalizioni. La data del secondo turno è stata fissata per i prossimi giorni.

Macerata, 4 giugno 2026 – Ultimi giorni ad alta tensione a Macerata, in vista del ballottaggio. La sfida, molto sentita in città, è tra Sandro Parcaroli (primo cittadino uscente) per il centrodestra e Gianluca Tittarelli per il centrosinistra. Ed è caccia agli alleati prima di domenica 7 e lunedì 8 giugno, quando gli elettori si recheranno alle urne. La conta dei voti: com’era andata al primo turno. Parcaroli al primo turno ha ottenuto 10.044 voti, arrivando al 49,96%: per un soffio non ha raggiunto la maggioranza assoluta (50% più 1). Il centrosinistra, che deve recuperare circa 1.600 voti (Tittarelli ne ha portati a casa 8.435, il 41,95 %), sta tentando di finalizzare alleanze: lunedì è stata ufficializzata quella con Marco Sigona, primario di Dermatologia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alleanze per il ballottaggio a Macerata: i movimenti in vista delle elezioni del sindaco

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