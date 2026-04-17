Pertite Fdi | La sensibilità ambientale del sindaco emerge solo in vista delle elezioni
Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha espresso critiche nei confronti del sindaco, sostenendo che la sua attenzione alla questione ambientale si manifesterebbe principalmente in prossimità delle elezioni. In una dichiarazione, hanno affermato che la strumentalizzazione dell’area ex Pertite per scopi politici dovrebbe interrompersi, sottolineando una percezione di approccio superficiale da parte dell’amministrazione sulla questione.
Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ritiene che «la strumentalizzazione ai fini elettorali dell’area ex Pertite debba cessare». «Ciò soprattutto – commentano i consiglieri Sara Soresi, Nicola Domeneghetti e Gloria Zanardi - dopo le recenti dichiarazioni del sindaco di Piacenza. È infatti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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