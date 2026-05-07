MAD Murate Art Distict | a maggio tanti eventi tra mostre performance incontri e pratiche partecipative

A maggio il MAD Murate Art District di Firenze si prepara a ospitare un ricco calendario di eventi con esposizioni, performance, incontri e pratiche partecipative. Il centro di produzione di arte contemporanea, gestito dalla Fondazione MUS, propone diverse iniziative volte a coinvolgere il pubblico e mettere in mostra le opere di vari artisti. Durante il mese sono previste numerose attività che spaziano tra diversi linguaggi e modalità espressive.

Un mese denso di appuntamenti quello di maggio al MAD Murate Art District, il centro di produzione di arte contemporanea del Comune di Firenze gestito da Fondazione MUS.E e diretto da Valentina Gensini, che conferma la propria vocazione di spazio dinamico dedicato al dialogo con la città e alla.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Mostre, concerti ed incontri. Tutti gli eventi di oggi e domaniIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, Lucca celebra l’universo femminile con un ricco calendario di appuntamenti che spaziano tra... Leggi anche: Incontri al mercato coperto, "Frank Sinatra, the man & his music" e le mostre: gli eventi di oggi Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: The Why Wait Agenda: incontro del Fertility Awareness Tour al MAD - Murate Art District; Domenica Metropolitana: gli appuntamenti gratuiti nei musei fiorentini; Residenze d'artista: a Firenze alloggi, formazioni e mostre per giovani artisti e curatori; Domenica metropolitana il 3 maggio, musei gratis ecco per chi. Dissolvenze al MAD Murate Art District in mostra le opere del duo Simoncini.Tangi tra scienza e poesiaFino al 2 agosto il Mad Murate Art District a Firenze ospita la mostra Dissolvenze. Corrispondere al tempo, progetto espositivo del duo Simoncini.Tangi a cura di Valentina Gensini. L’esposizione è ... intoscana.it Murate Art District, ecco il bando per artisti e giovani talentiFirenze, 23 agosto 2024 - E' un esempio di professionalità, qualità e innovazione che dal 2016 ha ospitato oltre duemila talenti da tutto il mondo. Non luogo di prigionia e isolamento, ma centro ... lanazione.it Murate Art District | Florence - facebook.com facebook