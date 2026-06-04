All’Ast di Ascoli il murale di Lopardo | piccolo punto di arancio
All’interno dell’Ast di Ascoli, negli spazi della direzione generale, è stato completato un murale di Vincenzo Lopardo. L’opera si intitola ‘Un piccolo punto di arancio’ e raffigura un elemento arancione in un contesto che richiama la tutela ambientale. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti dell’azienda e dell’artista.
Ad Ascoli, negli spazi della direzione generale dell’Ast, è stato inaugurato il murale ‘Un piccolo punto di arancio’ realizzato dall’artista Vincenzo Lopardo, dedicato alla cura e alla salvaguardia dell’ambiente. L’opera si trova in una delle sale riunioni della Direzione generale dell’Ast, all’ospedale ‘Mazzoni’. Il murale si inserisce nel percorso artistico ‘La cura cresce dove mettiamo il cuore’, iniziato con la realizzazione di un’opera di Davide Calvaresi. L’artista Lopardo, che lavora in uno dei servizi del nosocomio ascolano ed ha insegnato attività di pittura, è stato vincitore e finalista di concorsi ed ha all’attivo diverse esposizioni pittoriche (l’ultima delle quali intitolata ‘I Santi capovolti’) e importanti collaborazioni a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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