A Ascoli, nel 2025, si registra un calo negli infortuni sul lavoro, secondo i dati dell’Ast. La diminuzione si è verificata grazie a interventi di prevenzione e controlli rafforzati. Per il prossimo anno, sono stati stanziati nuovi fondi destinati a migliorare le misure di sicurezza e a supportare le aziende nel rispetto delle norme sul lavoro. Questi interventi mirano a ridurre ulteriormente gli incidenti nel territorio.

? Cosa scoprirai Come si è ottenuto il calo degli infortuni nel territorio?. Quali nuovi fondi garantiranno la sicurezza dei lavoratori nel 2025?. Chi deve collaborare per rendere efficaci le nuove norme?. Perché la formazione è diventata la priorità per le imprese locali?.? In Breve Lucia Albano illustra stanziamenti governativi da 1,2 miliardi di euro per prevenzione e controlli.. Sindaco Marco Fioravanti promuove la sicurezza come investimento per il sistema economico locale.. Incontro al Teatro Ventidio Basso con la collaborazione della Camera di Commercio Marche.. Incentivi occupazionali e taglio cuneo fiscale previsti per il corso del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli, infortuni sul lavoro: l’Ast segnala un calo nel 2025

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