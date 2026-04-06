' Affogo' di Dino Lopardo
Il 9 aprile alle 21:00, al Teatro Nuovo di Pisa, si terrà l’appuntamento con la rappresentazione teatrale
La Rassegna 'Spazio Tempo Presente – scritture teatrali per il contemporaneo' prosegue il 9 aprile al Teatro Nuovo di Pisa, ore 21:00 con Affogo di Dino Lopardo. La rassegna, creata da Omissis Osservatorio Drammaturgico, Teatro Nuovo di Pisa e dalla Compagnia Remuda Teatro, porta a Pisa la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Trailer produzioni teatrali Dino Lopardo
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