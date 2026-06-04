L’amministrazione Trump ha annunciato nuovi tagli ai finanziamenti per la ricerca in ambito biomedico, climatico e sanitario. Contestualmente, ha introdotto misure che aumentano il controllo politico sulla scienza. Questa decisione ha provocato reazioni di protesta tra gli scienziati, che hanno espresso preoccupazioni riguardo alla possibile interferenza nelle attività di ricerca e ai rischi di limitare l’indipendenza scientifica. La situazione rappresenta un nuovo fronte nel rapporto tra governo e comunità scientifica negli Stati Uniti.

Dopo i tagli ai finanziamenti per la ricerca biomedica, climatica e sanitaria, l’amministrazione Trump apre un nuovo fronte nel rapporto con la comunità scientifica americana. Questa volta al centro dello scontro non ci sono soltanto le risorse economiche, ma l’ autonomia stessa della ricerca. A far scattare l’allarme è una proposta pubblicata alla fine di maggio dall’Ufficio di gestione e bilancio della Casa Bianca (Office of Management and Budget, OMB), che punta a modificare le regole per l’assegnazione delle sovvenzioni federali destinate alla ricerca scientifica. L’obiettivo dichiarato è quello di “migliorare la trasparenza, la responsabilità e la supervisione” dei fondi pubblici, ma per migliaia di ricercatori il rischio è quello di introdurre un controllo politico diretto sulle scelte scientifiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Allarme rosso per la scienza americana”, Trump mette la ricerca sotto controllo politico, scienziati in rivolta

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