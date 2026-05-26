Ebola l’epidemia non è sotto controllo L’allarme e la strategia per ‘domare’ il virus con Ia e vaccini

Da webmagazine24.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'epidemia di Ebola in Africa centrale non è sotto controllo, secondo le autorità sanitarie. L'uso di strumenti digitali, come l'intelligenza artificiale, viene impiegato per migliorare la prevenzione e la gestione del virus. Sono in corso strategie con vaccini e tecnologie avanzate per contenere la diffusione. Nessun dato indica un rallentamento della diffusione del virus.

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(Adnkronos) – L'epidemia di Ebola in Africa centrale porta in primo piano l'uso di nuovi strumenti digitali nel campo della prevenzione e dell'epidemiologia: uno su tutti è l'intelligenza artificiale. "Oggi l'intelligenza artificiale (Ia) è principalmente presentata come uno strumento predittivo. Tuttavia, la sola previsione non colma il divario cognitivo se le istituzioni rimangono incapaci di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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