Scienziati scomparsi | undici ombre sulla scienza americana

Undici scienziati sono scomparsi negli ultimi mesi, suscitando dubbi sulla sicurezza e integrità della comunità scientifica americana. La loro assenza solleva interrogativi circa possibili implicazioni politiche e minacce che potrebbero coinvolgere le attività di ricerca. Finora, le autorità non hanno fornito dettagli specifici sulle circostanze delle sparizioni, mentre gli investigatori continuano a monitorare la situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di istituzioni e media, preoccupati per le conseguenze di queste assenze.

C’è una soglia oltre la quale la coincidenza smette di essere rassicurante e comincia a diventare un problema politico. Negli Stati Uniti questa soglia sembra essere stata superata dal caso di undici scienziati e funzionari legati a settori sensibili, scomparsi o morti in un arco di appena quattro anni. Cinque deceduti, sei volatilizzati, tutti inseriti in ambiti che toccano il cuore duro della potenza americana: nucleare, ricerca spaziale, farmacia, radiofrequenza, difesa avanzata. Quando una serie del genere si accumula, il punto non è più soltanto stabilire se esista una regia occulta, ma capire perché il sistema istituzionale di una superpotenza dia l’impressione di inseguire gli eventi invece di dominarli.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Scienziati scomparsi: undici ombre sulla scienza americana Notizie correlate Undici scienziati USA morti o scomparsi, si teme per sicurezza nazionale. NASA: “Collaboriamo con FBI”In pochi anni circa una dozzina di scienziati degli Stati Uniti sono morti o scomparsi, alcuni in circostanze molto misteriose. Leggi anche: Il mistero degli 11 scienziati spaziali e nucleari morti o scomparsi Contenuti utili per approfondire Scienziati scomparsi: undici ombre sulla scienza americanaC’è una soglia oltre la quale la coincidenza smette di essere rassicurante e comincia a diventare un problema politico. Negli Stati Uniti questa soglia sembra essere stata superata dal caso di undici ... msn.com Undici scienziati morti o scomparsi, l’Fbi indaga su possibili collegamenti: cresce il caso negli Stati UnitiCoinvolti ricercatori di settori sensibili come nucleare e spazio, ma al momento non emergono prove di un filo comune, mentre crescono sospetti e teorie sui social ... today.it