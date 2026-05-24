Ladri ancora in azione a Contrada Pennini | paura e rabbia tra i residenti di Avellino

Notizia in breve

Nella notte del 23 maggio 2026, alcuni ladri sono stati segnalati in azione a Contrada Pennini, ad Avellino. Si tratta di un episodio che si inserisce in un quadro di attività sospette nella stessa zona, già segnalate anche l’anno precedente. La presenza di malviventi ha generato paura e rabbia tra i residenti, che chiedono interventi di sicurezza. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali furti o danni specifici.