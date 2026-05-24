Ladri ancora in azione a Contrada Pennini | paura e rabbia tra i residenti di Avellino
Nella notte del 23 maggio 2026, alcuni ladri sono stati segnalati in azione a Contrada Pennini, ad Avellino. Si tratta di un episodio che si inserisce in un quadro di attività sospette nella stessa zona, già segnalate anche l’anno precedente. La presenza di malviventi ha generato paura e rabbia tra i residenti, che chiedono interventi di sicurezza. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali furti o danni specifici.
Nuova notte di apprensione ad Avellino. Nella serata di ieri, 23 maggio 2026, alcuni malviventi sono stati segnalati in azione in Contrada Pennini, confermando un pattern di presenze sospette che affligge la zona già da tempo: anche nell'anno scorso erano stati diffusi avvisi riguardanti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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