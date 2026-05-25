In piazzetta Bagnasco si parla di scuola | Alex Corlazzoli presenta il libro La pubblica distruzione
In piazzetta Bagnasco, si è tenuta la presentazione del libro “La pubblica (d)istruzione”, con l’autore che ha illustrato il testo davanti a un pubblico. L’evento ha segnato il culmine dell’ottava edizione della stagione culturale promossa dall’associazione locale, con il supporto di uno sponsor e i gemellaggi con due festival letterari. La serata si è svolta in un’atmosfera di discussione sulla scuola e l’educazione.
Entra nel vivo l’ottava edizione della stagione culturale di piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book. S’intitola "La pubblica (d)istruzione - Come la destra ha sabotato la Scuola con la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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