In piazzetta Bagnasco si parla di scuola | Alex Corlazzoli presenta il libro La pubblica distruzione

Notizia in breve

In piazzetta Bagnasco, si è tenuta la presentazione del libro “La pubblica (d)istruzione”, con l’autore che ha illustrato il testo davanti a un pubblico. L’evento ha segnato il culmine dell’ottava edizione della stagione culturale promossa dall’associazione locale, con il supporto di uno sponsor e i gemellaggi con due festival letterari. La serata si è svolta in un’atmosfera di discussione sulla scuola e l’educazione.