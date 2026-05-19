Al via l’ottava stagione culturale di piazzetta Bagnasco | si apre con la presentazione del libro Adultescenti
L’ottava stagione culturale di piazzetta Bagnasco è iniziata con la presentazione del libro “Adultescenti”. La rassegna si propone di continuare sulla strada delle edizioni passate, che hanno visto un calendario di 60 eventi pensati per coinvolgere un pubblico vario. La manifestazione si svolge in una cornice che ha già ospitato con successo iniziative precedenti, con l’obiettivo di consolidare il rapporto con la comunità locale e offrire momenti di cultura e confronto.
Piazzetta Bagnasco riparte con la voglia di riconfermare il consenso delle stagioni precedenti, mettendo a frutto e potenziando i risultati dell’edizione 2025 che si è conclusa con 60 eventi capaci di coinvolgere un pubblico quanto più eterogeneo possibile. Il tutto in uno spazio nel quale la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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