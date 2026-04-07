La città accelera sulla sostenibilità | in vent' anni -40% di emissioni e ora la nuova edizione del forum nazionale

La città ha ridotto le emissioni di circa il 40% negli ultimi vent’anni, segnando un progresso significativo sulla strada della sostenibilità. In questo quadro si inserisce la nuova edizione del forum nazionale dedicato all’energia e all’ambiente, che si tiene in città. L’evento richiama partecipanti da diverse parti del paese e mette in evidenza i progetti e le iniziative che stanno portando avanti per migliorare la qualità dell’aria e promuovere un futuro più sostenibile.

Non solo un grande evento nazionale sul futuro dell’energia e della sostenibilità, ma anche l’occasione per mostrare dove sta andando Padova e quali risultati sta già ottenendo. Dal 21 al 23 aprile il Centro Culturale Altinate San Gaetano ospiterà la quinta edizione di Duezerocinquezero, il Forum nazionale sull’energia e sulla sostenibilità, che porterà in città circa cento speaker da tutta Italia per discutere di sicurezza energetica, materie prime critiche, industria, sostenibilità sociale, governance collaborativa e intelligenza artificiale. Il Forum, patrocinato tra gli altri dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Oltre 30 milioni di ricavi, utile raddoppiato e riduzione delle emissioni: AnconAmbiente accelera sulla sostenibilitàL'azienda, leader nella gestione dei servizi di igiene ambientale nella provincia di Ancona, ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2024,... Scatta la seconda edizione del sondaggio “Destinazione: Sostenibilità!” sulla mobilità ad AvellinoLegambiente Avellino lancia un questionario per approfondire abitudini, percezioni e criticità delle scelte di trasporto: focus su auto privata e... Temi più discussi: La giunta accelera sulla ciclabile: approvato il progetto ‘La via del mare’; Hotel, Meliá accelera sull’Italia: piano da 27 milioni e sei nuove strutture; Pioltello accelera sulla forestazione urbana: altri 500 alberi in città; Salernitana, bomber Inglese adesso accelera. Bergamo accelera sulla sicurezza: estese le zone 30 e installati nuovi dispostiviIl capoluogo orobico amplia la rete a più controlli, per una mobilità sostenibile e meno incidenti nei quartieri ... bergamonews.it La Spezia, appello di città e mondo portuale alle Ferrovie: Sulla Pontremolese serve un’accelerataLa Spezia – «Fate presto». È questo in sintesi estrema l’appello che mondo portuale, logistico e sindacale dello Spezzino rivolgono alle Ferrovie per la linea Pontremolese, tratta che collega ... ilsecoloxix.it Tre città, tre mosse decisive: il centrodestra accelera, il campo largo prova a compattarsi e FdI detta il ritmo. La corsa alle comunali entra nel vivo e ridisegna gli equilibri regionali L'articolo completo al primo commento - facebook.com facebook Pioltello accelera sulla forestazione urbana: altri 500 alberi in città Dopo le prime 240 piantumazioni nel mese di febbraio, nuovi interventi lungo la SP121 e la ciclabile del Biciplan. Inoltre il Comune ha partecipato a un bando per ulteriori 4.1... x.com