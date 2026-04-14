Abbazia del Loreto focus su malattie rare e disabilità?
Lunedì 20 aprile si svolgerà presso il Palazzo abbaziale del Loreto la quinta edizione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare e Disabilità, organizzata dall’Associazione Irpini della Capitale. L’evento si svolge in una cornice storica e vede la partecipazione di associazioni e professionisti impegnati nel settore. Questa giornata mira a sensibilizzare il pubblico su temi legati a malattie rare e disabilità.
Nella splendida cornice del Palazzo abbaziale del Loreto, lunedì 20 aprile si terrà la V Edizione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare e Disabilità organizzata dall’Associazione Irpini della Capitale.Si tratta di una tavola rotonda in cui si alterneranno esperti e luminari della medicina.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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In centro storico si corre per le malattie genetiche rare, da piazza del Popolo parte la "Run for rare"Le malattie genetiche rare, considerate nel loro insieme, rappresentano una realtà molto più diffusa di quanto si creda comunemente.