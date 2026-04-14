Abbazia del Loreto focus su malattie rare e disabilità?

Lunedì 20 aprile si svolgerà presso il Palazzo abbaziale del Loreto la quinta edizione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare e Disabilità, organizzata dall’Associazione Irpini della Capitale. L’evento si svolge in una cornice storica e vede la partecipazione di associazioni e professionisti impegnati nel settore. Questa giornata mira a sensibilizzare il pubblico su temi legati a malattie rare e disabilità.