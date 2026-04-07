Droga e alcol alla guida | raffica di arresti e denunce dei Carabinieri di Monreale

I Carabinieri di Monreale hanno effettuato numerosi controlli durante un'operazione sul territorio, concentrandosi sulla verifica di eventuali guida in stato di alterazione. Durante le attività, sono stati arrestati alcuni soggetti trovati con sostanze stupefacenti e sono state denunciate altre persone per guida sotto l’effetto di alcol o droghe. L’intervento ha coinvolto anche posti di controllo lungo le strade principali della zona.

A Villabate, i militari hanno tratto in arresto un 23enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con oltre 50 grammi di hashish e materiale per il confezionamento presso la propria abitazione. Nel medesimo contesto operativo a Bagheria, è scattato un provvedimento analogo per un 45enne, residente in zona che, nonostante si trovasse già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, deteneva circa 100 grammi di hashish già suddivisa in dosi pronta per lo smercio. Sempre nel territorio di Bagheria, un’azione sinergica tra i militari della locale Stazione e il personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento... 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Droga e alcol alla guida: raffica di arresti e denunce dei Carabinieri di Monreale Dalla fuga in auto alla pistola giocattolo: raffica di arresti e denunce dei CarabinieriNei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno effettuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, con... Temi più discussi: Ci fate sentire meno soli: il dono dei carabinieri per la Pasqua degli anziani di San Gavino Monreale; Pasqua blindata nel Cagliaritano: due incidenti nell'hinterland, spaccio di droga e armi. Il bilancio del primo weekend; Partenze di Pasqua, scatta il piano sicurezza anche in Provincia di Nuoro: i consigli dei Carabinieri; Guida in stato di ebrezza: sei patenti ritirate a Sassari, anche un minorenne. Droga ai domiciliari e alcol alla guida, due arresti e quattro denunceDue arresti e una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti oltre a 1 denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e altri 3 deferiti per guida sotto l’influenza dell’alcool. grandangoloagrigento.it Blitz dei Carabinieri nel Forlivese: denunce, alcol alla guida e droga nelle scuoleControlli straordinari della Compagnia di Meldola: quattro persone denunciate e una giovane segnalata per stupefacenti ... forli24ore.it San Gavino Monreale, visita dei carabinieri agli anziani della casa di riposo: «Ci fate sentire meno soli» x.com #Pasqua San Gavino Monreale. I #Carabinieri accanto agli anziani: “Ci fate sentire meno soli” L'Arma rinnova il legame con la comunità locale portando auguri e omaggi agli ospiti di una casa di riposo, in un gesto di vicinanza e umanità - facebook.com facebook