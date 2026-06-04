Alla Biffi Arte un incontro per ricordare Renato Zurla
Sabato 6 giugno alle 10,45 si terrà alla Galleria Biffi Arte di Piacenza un evento dedicato a Renato Zurla. L'incontro, intitolato “Ricordando un amico: Renato Zurla”, si svolgerà presso la sede di via Chiapponi 39. L'iniziativa mira a ricordare la figura di Zurla attraverso un momento di confronto e memoria. La partecipazione è aperta e l’evento si svolgerà in presenza.
“Ricordando un amico: Renato Zurla”. Questo il titolo dell’iniziativa che si svolgerà a Piacenza sabato 6 giugno, alle 10,45, alla Galleria Biffi Arte di via Chiapponi 39.Promosso dall’Associazione Nuovi Viaggiatori Aps, l’incontro sarà dedicato a Renato Zurla, medico, volontario, scrittore e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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