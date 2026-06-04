Alla Biffi Arte un incontro per ricordare Renato Zurla

Notizia in breve

Sabato 6 giugno alle 10,45 si terrà alla Galleria Biffi Arte di Piacenza un evento dedicato a Renato Zurla. L'incontro, intitolato “Ricordando un amico: Renato Zurla”, si svolgerà presso la sede di via Chiapponi 39. L'iniziativa mira a ricordare la figura di Zurla attraverso un momento di confronto e memoria. La partecipazione è aperta e l’evento si svolgerà in presenza.