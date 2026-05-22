Cause del Risorgimento | conferenza della Società Dante alla Galleria Biffi Arte
La Società Dante Alighieri di Piacenza ha organizzato una conferenza intitolata “Cause del Risorgimento” che si svolgerà giovedì 28 maggio alle ore 17 presso la Galleria Biffi Arte in via Chiapponi. L'evento si inserisce nel programma di attività culturale del primo semestre 2026 e sarà tenuto dal presidente del sodalizio, Roberto Laurenzano. La conferenza chiude le iniziative del primo semestre e si concentra sull’approfondimento delle motivazioni storiche legate al Risorgimento.
A conclusione dell’attività culturale relativa al 1°semestre 2026, la Società Dante Alighieri - sede di Piacenza ha programmato una Conferenza che sarà svolta dal presidente del sodalizio, Roberto Laurenzano, giovedì 28 maggio, con inizio alle ore 17, alla Galleria Biffi Arte (via Chiapponi, 39). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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