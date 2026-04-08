Cinque vite Paolo Pizzamiglio presenta il suo libro alla Galleria Biffi Arte

Da ilpiacenza.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile alle ore 17 al Salone d’Onore della Galleria Biffi Arte (via Chiapponi 39 – Piacenza) l’autore Paolo Pizzamiglio, giornalista piacentino, e la blogger letteraria Paola Torretta dialogheranno con il pubblico nella prima presentazione di Cinque vite. Risultato di un intenso lavoro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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