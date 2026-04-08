Cinque vite Paolo Pizzamiglio presenta il suo libro alla Galleria Biffi Arte

Sabato 18 aprile alle ore 17 al Salone d’Onore della Galleria Biffi Arte (via Chiapponi 39 – Piacenza) l’autore Paolo Pizzamiglio, giornalista piacentino, e la blogger letteraria Paola Torretta dialogheranno con il pubblico nella prima presentazione di Cinque vite. Risultato di un intenso lavoro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"Ridatemi la favola", la scrittrice Gioia Pace presenta il suo libro alla Galleria Biffi ArteL’ intelligenza artificiale (Ia) è indubbio argomento di attualità, e l’incontro con Gioia Pace ha l’intento non di accusare l’utilità...

"La mia conversazione con Eugène Ionesco": Fabiola Giancotti alla Galleria Biffi ArteMercoledì 18 marzo alle ore 18 al Salone d'onore della Galleria Biffi Arte appuntamento con "La mia conversazione con Eugène Ionesco".