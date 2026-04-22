Corriere dello Sport | Napoli Conte cambia | Neres torna Alisson verso una maglia da titolare

Il Napoli si prepara a modificare la formazione in vista delle prossime partite. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani sportivi, l’allenatore ha deciso di reinserire Neres nella rosa e di valutare Alisson come possibile titolare tra i pali. Le scelte fanno parte di una strategia di rotazione e di reazione alle recenti sfide, con cambi che riguardano soprattutto il reparto offensivo e quello difensivo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Prime mosse per la reazione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, David Neres è tornato a Castel Volturno per completare la riatletizzazione, segnando la prima novità in vista della sfida contro la Cremonese. Ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come Antonio Conte stia valutando cambiamenti importanti dopo il ko con la Lazio. Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Fabio Mandarini, sottolinea la necessità di una scossa immediata. E sempre Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport collega le scelte tecniche all’obiettivo Champions.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Conte cambia: Neres torna, Alisson verso una maglia da titolare” Notizie correlate Parma-Napoli, le scelte di Conte: possibile maglia da titolare per AlissonLa Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, svela le possibili scelte di Conte su Alisson e Hojlund in vista di Parma–Napoli. Corriere dello Sport: “Napoli-Lazio, Conte non cambia: Fab Four confermati, c’è Beukema in difesa”Corriere dello Sport: “Napoli-Lazio, Conte non cambia: Fab Four confermati, c’è Beukema in difesa”"> NAPOLI – Continuità e piccoli aggiustamenti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Conte e De Laurentiis a Napoli: perché l’incontro sul futuro è stato anticipato; Conte decide il futuro del Napoli: tutti i nomi dei possibili sostituti per la panchina azzurra; Napoli, il futuro di Conte divide la città e tiene in bilico la panchina; Ci può stare, ma noi…. L’Inter è a +9 ma McTominay non molla: la frase che carica i tifosi del Napoli. Corriere dello Sport ed. Campania: Le 5 giornate del NapoliGuarda avanti il Corriere dello Sport: il Napoli ha 5 giornate per blindare la Champions e rendere un tantino meno grigia la stagione. mondonapoli.it Corriere dello Sport: Il Napoli affondaIl Corriere dello Sport: Il Napoli affonda, ko 0-2 con la Lazio. Inter vicina al titolo, mentre la Juve rilancia la corsa Champions. mondonapoli.it Corriere della Sera. . In occasione dei 150 anni del Corriere, abbiamo chiesto a Paolo Giordano come immagina il futuro. Per lo scrittore niente salti nel vuoto, solo piccoli passi. Cambiare poco alla volta, lavorare sul presente, costruire giorno dopo giorno un d facebook I top team verso Miami: prepariamoci ad un record di aggiornamenti Ferrari, il filming day a Monza. Come cambierà la Rossa di Hamilton e Leclerc @Corriere x.com